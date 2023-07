Markt Wald

vor 17 Min.

In Markt Wald könnte es dunkler werden

In Markt Wald müssen acht Überspannungsleuchten in der Hauptstraße ausgetauscht werden.

Plus In der Hauptstraße von Markt Wald müssen acht Straßenlampen ausgetauscht werden. Die Räte befürchten, dass es dadurch dunkler wird.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Seit rund 50 Jahren hängen in der Markt Walder Hauptstraße sogenannte Überspannungsleuchten über der Straße – inzwischen jedoch "am seidenen Faden", wie Bürgermeister Peter Wachler es in der jüngsten Gemeinderatssitzung formulierte. Weil die Kabel stark korrodiert sind, sehen die LEW dringenden Handlungsbedarf, sprich: Die Lampen müssen ausgetauscht werden. Doch das könnte dazu führen, dass es Mitten im Ort dunkler wird.

Denn Überspannungslampen werden aus Sicherheitsgründen schon seit vielen Jahren nicht mehr eingesetzt, erklärt Geschäftsleiter Herbert Egger auf Nachfrage unserer Redaktion. Stattdessen muss die Gemeinde auf Lampen am Straßenrand zurückgreifen und genau darin liegt das Problem: Entlang der Hauptstraße gibt es jede Menge Einfahrten, an denen keine Straßenlampen aufgestellt werden können. Statt der bisherigen acht Lampen seien – wie der Bauausschuss bei einem Vor-Ort-Termin ermittelt habe – deshalb maximal fünf Mastlampen möglich, so Wachler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen