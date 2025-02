Kreis bleibt dran: Staudenbahn soll wieder fahren

Eine etwaige Reaktivierung der Staudenbahn steht auch weiterhin auf der Agenda des Landkreises. Das machte der ÖPNV-Beauftragte Helmut Höld in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung deutlich.

Um berechnen zu können, wie viele Menschen die Staudenbahn nutzen würden, wenn sie künftig wieder bis Türkheim-Bahnhof fahren würde, seien Fahrpläne für die Bahn sowie für die Zubringerbusse erstellt worden, so Höld. Die Fahrgastprognose selbst soll in diesem Frühjahr fertig sein. Sie soll zeigen, ob genügend Fahrgäste auf dem südlichen Streckenabschnitt zwischen Langenneufnach und Türkheim-Bahnhof einsteigen würden, damit sich die Reaktivierung lohnt. Erst ab mindestens 1000 Fahrgästen pro Kilometer Strecke besteht überhaupt die Aussicht, die Staudenbahn wiederzubeleben.

Kreisrat Robert Sturm würde die Reaktivierung der Staudenbahn gerne noch erleben

Doch selbst wenn die Prognose die Mindestzahl an Fahrgästen nachweisen würde, wäre damit die Reaktivierung noch nicht gesetzt. Weitere Schritte wären dann eine Nutzen-Kosten-Untersuchung und die Suche nach Fördermöglichkeiten. Falls auf der Strecke je wieder Züge verkehren sollten, wird das also noch einige Jahre dauern. Kreisrat Robert Sturm (CSU) befürchtet deshalb schon, dass er die Reaktivierung der Staudenbahn möglicherweise nicht mehr erleben wird. „Ich will mit der Bahn schon noch fahren“, sagte er, worauf sein Sitznachbar und Parteikollege Martin Osterrieder trocken entgegnete: „Musst halt lang genug leben!“ (mz, baus)