Markt Wald bietet eigene Corona-Teststation

Plus Ehrenamtliche testen die Bürgerinnen und Bürger an vier Tagen pro Woche. Um das Angebot ausweiten zu können, sucht Bürgermeister Wachler nach weiteren Helfern.

In der Grundschule in Markt Wald kann man sich seit Kurzem auf das Coronavirus testen lassen. Die Gemeinde hat dort eine eigene Teststation eingerichtet. Sie ist montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr geöffnet sowie samstags von 14 bis 16 Uhr. Bürgermeister Peter Wachler würde das Angebot gerne ausweiten.