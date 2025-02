Markt Wald blitzt mit Plakatierungsverbot ab

Es gefällt nicht allen, wenn zu Wahlzeiten an jeder Laterne, Baum und Gartenzaun Plakate hängen. Für Bürgermeister Christian Demmler ist es ein besonderes Ärgernis, wenn diese Plakate oft noch Wochen nach den Wahlen hängen bleiben, weil sie keiner wieder abholt. Deshalb fasste der Marktrat in einer der vergangenen Sitzungen einen weitgehenden Beschluss, der politische Plakatierung in allen Ortsteilen verbot. Nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung des Landratsamtes musste der Marktrat diesen Beschluss jetzt aber wieder einkassieren. Es werden nun andere Formen der Maßregelung gesucht.

Bürgermeister Demmler hatte das Plakatierungsverbot durch das Landratsamt überprüfen lassen. Jetzt informierte er die Räte über die Bedenken des Landratsamtes. Demnach haben politische Parteien ein Recht auf Sondernutzung nicht nur für Plakate, sondern auch für Infostände. Die Plakatierung könnte durch die Zurverfügungstellung von Tafeln eingeschränkt werden, so das Landratsamt. Der Beschluss des Marktrates sei daher rechtswidrig.

Der Bürgermeister stellte nun dem Gremium einige Möglichkeiten vor, das Plakatieren in geordnete Bahnen zu lenken: Entweder die Gemeinde stellt pro Ortsteil eine Dreierkombination aus Bauzaunelementen bereit. Oder Wahlwerbung darf nur auf den vorgesehenen Flächen in Größe DIN A1 je Partei beziehungsweise Gruppierung je Bauzaunfeld angebracht werden. Zuletzt bliebe noch die Möglichkeit, Wahlwerbung frühestens sechs Wochen vor der Wahl zu erlauben, die spätestens eine Woche nach der Wahl abgenommen werden muss. Der Gemeinderat hielt den Aufwand zu groß und schlug alternativ vor, zu prüfen, ob nicht eine allgemeine Plakatwand (Bauzaun) in Markt Wald ausreicht.

Weiter beschäftigte der Radweg Immelstetten – Könghausen erneut das Gremium. Unter den beteiligten Gemeinden muss eine Zweckvereinbarung geschlossen werden. Dieser stimmten die Räte einstimmig zu.

Markt Wald lässt Bauanträge vom Landratsamt überprüfen

Eine Bauherrin möchte in der Mühlbachstraße ein Einfamilienhaus in ein Zweifamilienhaus umbauen. Dabei möchte sie auf der Südseite auf der gesamten Hauslänge Schleppgauben einbauen. Der Marktrat sah doch gravierende Auswirkungen und gab das Projekt zur Überprüfung an das Landratsamt weiter. Sollte eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig sein, dann würden die Kosten zulasten der Bauherrin gehen.

Ebenfalls zur Entscheidung an das Landratsamt wird eine Bauvoranfrage für ein Vorhaben in Immelstetten geschickt. Die Bauherrin möchte an der Kreuzung Kappelenweg zur Kirchstraße innerorts einen Winkelbungalow erstellen.