Markt Wald: Linksherum, rechtsherum – oder ab durch die Mitte?

Plus Zwischen Oberneufnach und Mittelneufnach ist ein Radweg geplant. An der Routenwahl scheiden sich die Geister. Über die Finanzierung wurde noch gar nicht gesprochen.

Von Alf Geiger

Wer mit dem Fahrrad vom Markt Walder Ortsteil Oberneufnach im Landkreis Unterallgäu in das rund 2,5 Kilometer entfernte Dörfchen Mittelneufnach im Nachbarlandkreis Augsburg strampeln will, muss derzeit einen Teil des Weges entweder auf einem nicht ausgebauten Feldweg mit einigen Höhenmetern fahren – oder die Staatsstraße 2026 benutzen. Das soll sich ändern, sind sich die Gemeinderäte in beiden Orten einig: „Hauptsache ein Radweg“, so die Meinung der Markt Walder und Mittelneufnacher Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Und am besten natürlich auch noch wirtschaftlich und ökologisch. Doch das war es dann offenbar auch schon mit der gut nachbarschaftlichen Einigkeit.

Markt Wald sieht bei der Finanzierung des Radweges nach Mittelneufnach noch erheblichen Redebedarf

Denn während sich die Gemeinde Mittelneufnach bereits eindeutig für den Bau eines Fahrradweges direkt entlang der Staatsstraße ausgesprochen und dies auch schon mit dem zuständigen Straßenbauamt Augsburg abgestimmt hat, sieht Markt Wald noch einigen Klärungs- und Gesprächsbedarf für den geplanten Lückenschluss. Das betrifft – zumindest aus Markt Walder Sicht – vor allem auch die zu erwartenden Kosten für das Projekt: Denn schließlich würden die Radfahrer aus beiden Orten von einem neuen Radweg profitieren – da läge doch nichts näher, als sich auch die Baukosten brüderlich zu teilen, meinten einige Markt Walder Gemeinderäte. Noch ist laut Bürgermeister Christin Demmler ( CSU) gar nicht absehbar, welche Kosten der Radwegebau verursachen werde – die Zeit drängt allerdings, Mittelneufnach und das Straßenbauamt Augsburg könnten sich den Bau des Radweges direkt entlang der Staatsstraße schon im kommenden Jahr 2025 vorstellen. Das für den Landkreis Unterallgäu zuständige Straßenbauamt Kempten wollte sich auf eine entsprechende Nachfrage von Demmler jedoch nicht so schnell festlegen lassen.

