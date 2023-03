Markt Wald

Markt Wald sagt Nein zum Flexibus

Plus Die Gemeinde verzichtet auf den Flexibus und will den ÖPNV vor Ort selbst voranbringen. Ihr Nein wirkt sich auch auf die Flexibus-Pläne in Tussenhausen aus.

Von Sandra Baumberger

Noch in diesem Jahr hätte der Flexibus, der bereits in 38 Unterallgäuer Gemeinden unterwegs ist, auch im geplanten Knoten Tussenhausen-Markt Wald fahren sollen. Doch daraus wird nun nichts: In der jüngsten Sitzung des Markt Walder Gemeinderates hat sich die große Mehrheit der Räte dagegen ausgesprochen, den Flexibus nach Markt Wald zu holen. Lediglich Markus Oberhoffner und Birgit Eggers-Spängler befürworteten das Angebot, mit dem der Landkreis den ÖPNV in der Fläche verbessern will. Das Nein der Markt Walder hat auch Auswirkungen auf Tussenhausen.

