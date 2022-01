Markt Walder Naturfriedhof nimmt nächste Hürde

Plus Bereits im Sommer könnten die ersten Urnen auf dem neuen Naturfriedhof in Markt Wald bestattet werden. Es gibt aber auch kritische Stimmen zu dem Projekt.

Der Naturfriedhof, den Leopold Graf Fugger von Babenhausen künftig wie berichtet in einem Wald bei Schnerzhofen anbieten möchte, hat eine weitere Hürde genommen: In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeinderatsmitglieder dem dafür nötigen vorhabensbezogenen Bebauungs- und Flächennutzungsplan zugestimmt. Darüber sind jedoch nicht alle glücklich.