Markt Wald

vor 17 Min.

Neuer Spielplatz in Markt Wald nimmt Formen an

Plus Der zweite Spielplatz in Markt Wald wird nicht billig. Aber Bürgermeister Wachler ist überzeugt, dass das Geld gut angelegt ist.

Von Sandra Baumberger

In Markt Wald nimmt auch der Spielplatz am Alberta-Schuster-Platz immer konkretere Formen an: In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Bernadette Egger, die Sprecherin des eigens eingerichteten Arbeitskreises Spielplatz, die geplante Ausstattung und die Kosten vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen