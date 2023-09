Neues Feuerwehrhaus: Bald wird gerodet

Um Platz für das neue Feuerwehrhaus zu schaffen, wird das Grundstück demnächst gerodet. Die Regierung von Schwaben hat derweil eine Förderung in Aussicht gestellt.

Nachdem sich die endgültige Entscheidung über das neue Markt Walder Feuerwehrhaus und seinen Standort über mehrere Jahre hingezogen hat, geht es nun Schlag auf Schlag: Der Gemeinderat hat nach der Entwurfsplanung auch den Bauantrag genehmigt, am 1. Oktober will die Feuerwehr auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße am Ortsrand von Anhofen bereits mit den Rodungsarbeiten beginnen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Ebenfalls Anfang Oktober sollen laut Bürgermeister Peter Wachler die Arbeiten ausgeschrieben werden, Mitte Oktober entfernt der Wasserversorger Staudenwasser eine Blindleitung auf dem Grundstück und schließt dieses an die Wasserversorgung an. Auch ein Übungshydrant soll dann bereits errichtet werden. Noch in diesem Jahr könnte der erste Spatenstich gefeiert werden, hofft Wachler.

750.000 Euro Fördergeld für d as neue Feuerwehrhaus von Markt Wald

Er freut sich zudem über eine Zusage der Regierung von Schwaben, auch den Stellplatz für ein fünftes Feuerwehrfahrzeug zu fördern. Bislang verfügt die Wehr über drei Fahrzeuge, ein viertes werde aber über kurz oder lang hinzukommen, hatte der Bürgermeister Anfang August bereits angekündigt.

Insgesamt hat die Regierung von Schwaben der Gemeinde eine Förderung in Höhe von 750.000 Euro in Aussicht gestellt, ein verbindlicher Bescheid über diese Summe liegt aber noch nicht vor. Für das neue Haus, das aus Sicherheitsgründen ebenerdig gebaut werden muss, die Außenanlagen und die Ausstattung sind Gesamtkosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro veranschlagt. Das neue Feuerwehrhaus werden dann nicht nur die Feuerwehrleute aus Markt Wald nutzen, sondern auch ihre Kolleginnen und Kollegen aus Oberneufnach und Anhofen. (baus)