S‘Lädle schließt: „Bei Sigi“ in Markt Wald ist im Juli Schluss

In Markt Wald endet eine Ära: Seit mehr als zwei Jahrzehnten führen Sigrid und Ludwig Seefelder das Geschäft S´Lädle in Markt Wald. Nun planen die beiden aus Altersgründen, ihren Laden aufzugeben und sind auf der Suche nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin. Ende Juli soll Schluss sein – und schon jetzt denken die Seefelders mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge an den letzten Tag ihres Geschäfts. „Wir werden zwar sehr unsere Kunden vermissen, aber gleichzeitig freuen wir uns auf mehr gemeinsame Zeit zu zweit“, erklären Sigrid und Ludwig Seefelder.

