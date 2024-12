Schwerer Unfall bei Wald: Rettungshubschrauber im Anflug

Am Dienstagvormittag hat sich laut Polizei bei Wald im Ostallgäu ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug, offenbar gibt es mehrere Verletzte. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, mehr Informationen wird das Polizeipräsidium im Laufe des Tages mitteilen. Die Straße ist weiträumig abgesperrt, so die Polizei in einer Vorab-Meldung an unsere Redaktion. (mz)

