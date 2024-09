US-Traumkarossen glänzen in Schnerzhofen

Amerikanische Autos kursierten hierzulande lange Zeit unter dem Synonym Straßenkreuzer oder Traumauto schlechthin, weil sie für die Menschen im Nachkriegs-Deutschland unerreichbar waren, unter anderem wegen des Dollarkurses und des damit verbundenen unbezahlbaren Preises.

Günther Fischer mit seinem Lincoln Continental aus den 1970er Jahren, der auch in den USA zur Luxusklasse gehörte. Foto: Reinhard Stegen

Auf der anderen Seite des großen Teiches gerieten sie zum Ausdruck des unbändigen Lebensgefühls nach dem überstandenen Krieg. Der Begriff „Umwelt“ war noch nicht erfunden, und so konnte man unschuldig und ohne Reue aus dem Vollen genießen. Die barocken, ausladenden Formen der Autos zeugen vom Lebensgefühl dieser Jahre. Fans dieses „American Way of Life and Style“ trafen sich in Schnerzhofen vor der malerischen Kulisse des dortigen Sees, um mit ihren Schmuckstücken in Nostalgie zu schwelgen und den warmen Sommertag zu genießen. Dazu erklang am Abend noch rockige Live-Musik.

Walter Sigmund und Gertraud Moroff, beide mit einem Ford Reihen-8-Zylinder von 1947. Diese Fahrzeuge waren Vorkriegsentwicklungen, die in den 1940er Jahren nahezu unverändert wieder aufgelegt wurden und vom Band liefen. Foto: Reinhard Stegen