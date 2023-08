Markt Wald

vor 17 Min.

So könnte das neue Feuerwehrhaus in Markt Wald aussehen

Plus Jahrelang wurde um ein neues Feuerwehrhaus für Markt Wald gerungen. Nun soll es gebaut werden. Die Kosten sind jedoch nicht ohne.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Für Bürgermeister Peter Wachler ist es "eines der wichtigsten Projekte des Jahrzehnts" und ein "Leuchtturmprojekt für die Gemeinde": In Markt Wald soll nun endlich das neue Feuerwehrhaus gebaut werden, das er den Bürgerinnen und Bürgern voller Euphorie und Tatendrang schon 2014 in Aussicht gestellt hatte und das bereits in den Jahren zuvor immer wieder Thema war. In der jetzigen Gemeinderatssitzung stimmten die Räte dem Entwurf einstimmig zu, den Georg Böck von Böck Bau-Management ihnen und den zahlreich erschienenen Besuchern präsentierte. Als er die voraussichtlichen Kosten nannte, schnappten jedoch manch einer kurz nach Luft.

Denn für den Bau, die Außenanlagen und die Ausstattung des Feuerwehrhauses rechnet Böck mit Kosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro. "Da müssen wir sammeln gehen", kommentierte Gemeinderätin Ursula Zech diese Summe trocken. In gewisser Weise hat das die Gemeinde auch vor: Sobald die Fachplaner beauftragt sind, will die Gemeinde Zuschüsse beantragen. Im besten Fall könnten so knapp 570.000 Euro zusammenkommen – und damit rund doppelt so viel wie noch im Juni. Zwischenzeitlich hat der Freistaat seine Förderung nämlich bis mindestens Ende 2024 verdoppelt. Ob die Gemeinde auch in ihren Genuss kommt, ist allerdings noch offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen