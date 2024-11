The Voice of Germany: Selina Hartel scheidet im Battle-Modus aus

Viel Gefühl hat die Markt Walderin Selina Hartel in den Song „Big big World“ von Emilia gelegt – aber am Ende hat es nicht gereicht, um bei der Castingshow „The Voice of Germany“ eine Runde weiterzukommen.

Gemeinsam mit Kaya Wiemers performte die 19-Jährige aus Markt Wald den Hit aus dem Jahr 1998 und brachte damit ihren Coach Samu Haber fast zum Weinen. „Es ist so wundervoll“, sagte er nach dem Auftritt der beiden und bescheinigte Selina Hartel eine „Stimme aus dem Himmel“.

Am Ende entschied sich der ehemalige Sänger von Sunrise Avenue aber dazu, keine der beiden Frauen in die nächste Runde mitzunehmen. „Am Ende hat’s leider nicht gereicht. Ich bin natürlich auch nicht zufrieden mit meinem Auftritt, aber am Ende kann man nix mehr dran ändern“, so Selina Hartel dazu auf ihrem Instagram-Kanal. Die Show sei das Beste gewesen, das ihr im Leben passiert sei, schreibt die Markt Walderin weiter und kündigt an: „Seid gespannt auf alles, was noch kommt. Ich habe Großes vor.“