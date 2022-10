Traktor wird bei Kollision in zwei Teile gerissen

Bei einem schweren Unfall in Markt Wald sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Markt Wald sind am Donnerstagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben sind ein Auto und ein Traktor kollidiert. Dabei wurde der Traktor in zwei Teile gerissen. Ein Verletzter wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert, der andere mit dem Rettungswagen. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. (mz)