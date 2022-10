Traktor wird bei Unfall in zwei Teile gerissen: Zwei Männer schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Markt Wald sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Auch der Sachschaden ist hoch.

Bei einem Unfall in Markt Wald sind am Donnerstagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Traktor wurde auseinandergerissen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 62-jähriger Unterallgäuer mit seinem Auto auf der Kreisstraße MN 23 von Markt Wald in Richtung Immelstetten. Zur selben Zeit wollte ein 81-jähriger Landwirt die Kreisstraße von Oberneufnach kommend mit seinem Traktor-Anhänger-Gespann geradeaus überqueren.

Der Traktorfahrer übersah das Auto - es kam zum Unfall

Laut Polizei übersah der Landwirt dabei das vorfahrtsberechtigte Auto: Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision wurde der Traktor des mutmaßlichen Unfallverursachers in der Mitte auseinandergerissen. An dem Auto entstand ebenfalls ein Totalschaden. Das Trümmerfeld an der Unfallörtlichkeit erstreckte sich Polizeiangaben zufolge auf eine Länge von über 60 Metern.

Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen

Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden.

Wie die Polizei weiter berichtet, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 21.000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten gesperrt.