Transporter verursacht Unfall und verschwindet

Ein Auto und ein Stadeltor wurden erheblich beschädigt, als ein Fahrer ausweichen wollte.

Ein 42-jähriger Autofahrer war am Freitag auf der Schnerzhofer Straße in Markt Wald ortsauswärts unterwegs, als ihm in der Kurve an der Einmündung zum Herrenanger ein Transporter entgegenkam, der teilweise auf der Gegenspur fuhr. Der 42-Jährige versuchte auszuweichen und fuhr an den Fahrbahnrand. Dabei stieß er mit dem Reifen gegen den Randstein und verriss das Steuer. Das Auto rammte das Stadeltor eines benachbarten Anwesens und wurde stark beschädigt. Das Tor wurde ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Transporter handelt es sich laut Polizei um einen Klein-Lkw mit Ladefläche, auf der Grüngut oder Gartenaushub transportiert wurde. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 zu melden. (mz)