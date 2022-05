Trauer um Bad Wörishofens einstigen Rektor Michael Endler

Plus Nachruf: Michael Endler war lange Ortschronist von Markt Wald. Viele kannten ihn aber vor allem als Schulleiter in Bad Wörishofen.

Die Gemeinde Markt Wald trauert um ihren langjährigen Ortschronisten Michael Endler. Er ist nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer dürften ihn aber nicht nur als begeisterten Hobby-Historiker und Kenner alter Schriften gekannt haben, sondern auch als Rektor der Mittelschule Bad Wörishofen.