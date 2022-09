Trauer um Josef Urbin: "Mazola" verlässt die Bühne für immer

Plus Das Markt Walder Original Josef Urbin ist gestorben. Bekannt war "Mazola" nicht nur beim TSV Markt Wald und als Hofnarr der Faschingsgesellschaft Ettrinarria.

Die Fußballer im Unterallgäu kannten ihn als Linienrichter und Mann mit dem Eiskoffer des TSV Markt Wald, für die Faschingsfreunde in der Region war er als Hofnarr bei keinem Auftritt der Ettrinarria wegzudenken: „Mazola“ alias Josef Urbin. Nun ist das Markt Walder Original vergangene Woche im Alter von 79 Jahren gestorben.