In der alten Bahnhofstraße in Markt Wald ist am Freitagmorgen ein Gartenzaun angefahren worden. Laut Polizei kümmerte sich der Fahrer jedoch nicht um den Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markt Wald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis