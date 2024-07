Es gibt viel Lob für Markt Walds Mittelalterspektakel

Tobias Strodel, Vorsitzender des Historischen Festvereins, stand mit einem entspannten Lächeln am rustikalen Stehtisch und beobachtete das große „Sauaugenweitspucken“ aus der Ferne. „Es ist ein gelungenes Fest“, freute er sich und genoss die fröhliche Stimmung der vielen Besucher in Markt Wald, die sich auch vom wechselhaften Wetter nicht die Laune am Marcktfest verderben ließen.

Der Theatersaal war voll, ein in schwäbischer Mundart von Andrea Kerler vorgetragenes „Gschichtle vom Dorf“ brachte die Zuhörer zum Schmunzeln, während zarte Harfenklänge von Therasia Hörl und ihren Harfen-Schülerinnen und -Schülern die Herzen berührten. Das bunte Treiben auf der Markt Walder Hauptstraße war entspannt und voller Lebensfreude, die auch von den immer wieder einsetzenden Regengüssen nicht unterbrochen wurde. Glücklicherweise bot jedes Lager eine gemütliche und liebevoll dekorierte überdachte Sitzmöglichkeit, auch die Filmvorführung am Cinematographen konnte im Trockenen genossen werden. Matthias Janetti hatte neben einer Leinwand und Orgelpfeiffen eine Kinoorgel in einem Stadel platziert und spielte live zu einem heiteren Stummfilm mit Stan Laurel - historische Kinoromantik pur.

Sauaugenweitspucken als ungewöhnlicher Höhepunkt des Marcktfestes in Markt Wald

Die Trommlergruppe „Knüppel auf‘m Sack“ sorgte von Dudelsackspielerinnen und -spielern begleitet für Stimmung, auch die Musikvereine zogen in kleinen Gruppen durch die Lager und begeisterten mit historischen Klängen. André Schubert forderte die Marcktfestbesucher immer wieder auf, die einfachen Tänze spontan mitzutanzen und erntete viele strahlende Gesichter. „Es ist so schnuckelig und süß hier, eine schöne Abwechslung zu den großen Mittelalterfesten“, fand Arthur Zimbelmann, der mit Aurora Sand aus Augsburg angereist war, die sich ebenfalls in das Marcktfest verliebt hatte. „Es ist richtig heimelig, als ob man durchs eigene Dorf läuft“.

Mittelalterliche Lebensfreude soweit das Auge reichte war auch am zweiten Marcktfest-Wochenende zu spüren.

Ein ungewöhnliches Spektakel bot das „Sauaugenweitspucken“. Unter den Jubel-Rufen der Zuschauer galt es die in Schnaps getränkten „Sauaugen“ so weit wie möglich zu spucken, als Hauptpreis winkten zehn Halbe Bier. Mit stolzen 8,04 Metern holte sich Martin Pfluger bereits den zweiten Titel des Marcktfestes. Die Turnerinnen und Turner des TSV Markt Wald vollführten die kühnsten Pyramiden und staunten nicht schlecht, als auf einmal ein Fahndungsfoto ihres Vorsitzenden Markus Strodel samt Gefolge an das Lager gepinnt wurde. Kurz darauf wurde er mit weiteren vier Turnern abgeführt und in das mittelalterliche Gefängnis am Fuße des Schlosses gesperrt. In ehrwürdigem Gewand trat Helmut Hüller alsbald als Richter zu den Angeklagten und geleitete sie auf die Marktplatzbühne zur mittelalterlichen Gerichtsverhandlung. Kopf und Hände in einer Schandgeige gefangen beteuerte Strodel alias „Markus der Männliche Musculus Mutzenbacher“ seine Unschuld, jedoch ohne Erfolg. Unter dem Jubel der Menge wurden die Turner wegen unsittlichen Verhaltens verurteilt und mussten sogleich den Heimweg ins Lager im Handstand absolvieren.

Das nächste Marcktfest in Markt Wald gibt es erst in fünf Jahren

Mit Rauschebart und einem Lächeln stand Michael Hartmann, Vorsitzender des Theatervereins, hinter der Theke und freute sich. „Einfach voll gut, wir sind voll und ganz zufrieden“, fasste er die vergangenen Marcktfesttage zusammen. Viele nette Leute hätten zusammen gefeiert, und das Interesse an den kulturellen Aufführungen sei bemerkenswert groß gewesen. „Ich bin seit dem ersten Marcktfest 1993 dabei, ich habs noch nie so harmonisch und so schön empfunden“, ergänzte Rita Korb. Langsam wurde es dunkel, die Lagerfeuer knisterten, fröhliches Gelächter war zu hören. Ein wenig Wehmut sei schon dabei, dass das nächste Marcktfest erst in fünf Jahren sei, verriet ein Trommler, nur seine müden Füße sähen das ein klein wenig anders.

Auf dem Marktplatz tanzten Mittelalterfans mit Begeisterung zu historischen Klängen.