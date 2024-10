Voice of Germany: Selina Hartel aus Markt Wald tritt zum Battle an

Am Freitag, 1. November, ist die Markt Walderin Selina Hartel wieder im TV zu sehen (20.15 Uhr, Sat.1). Die 19-Jährige tritt bei „The Voice of Germany“ in den sogenannten „Battles“ an. In der ersten Runde der Show hatte die Unterallgäuerin Samu Haber mit ihrem Gesangstalent beeindruckt und ist deshalb im Team des ehemaligen Sunrise-Avenue-Sängers. Nun geht es darum, auch in der nächsten Runde zu überzeugen. (mz)

