Tussenhausen frischt seine Homepage auf

Die Marktgemeinde Tussenhausen will ihren Online-Auftritt und digitalen Bürgerservice verbessern. Dafür nimmt die Gemeinde einen fünfstelligen Betrag in die Hand – und die Hilfe künstlicher Intelligenz in Anspruch.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Marktgemeinderat, dass die Homepage der Gemeinde erneuert werden soll. Außerdem wurde auch die Haushaltssatzung für das laufende Jahr verabschiedet.

Tussenhausen geht den Weg in die digitale Zukunft

Dominik Schweiker von der Cosmema GmbH, einem Anbieter für digitale Produkte wie Apps und Homepages speziell für Kommunen, hatte nur ein begrenztes Zeitfenster, um die Markträte vom Angebot seines Unternehmens zu überzeugen – schließlich warteten noch andere Tagesordnungspunkte. Doch die relativ kurze Zeit genügte dem 26-Jährigen, um den Markträten um Bürgermeister Johannes Ruf und Vertretern der Tussenhausener Gemeindeverwaltung einen Einblick in die digitale Zukunft zu präsentieren.

Die Grundfrage sei stets: „Wann geht der typische Bürger auf die Homepage einer Kommune?“ Die Antwort laute: „Wenn er etwas von der Kommune braucht.“ Seien es die Abholtermine der Müllabfuhr, die aktuelle Höhe der Hundesteuer oder der Termin für das nächste Pfarrfest. Antworten auf solche Fragen könne in Zukunft ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierter „virtuelle Mitarbeiter“ geben. „Und das in über 100 Sprachen, einschließlich Schwäbisch“, sagte Schweiker, der im Zuge der Präsentation gleich den an das Tussenhausener Wappentier angelehnte virtuellen Mitarbeiter, den Esel „Hausi“, präsentierte.

Die KI generiert Daten aus verschiedenen Behörden und Quellen

Der KI-basierte „Hausi“ speise sich aus den Daten, die auf der bisherigen Homepage vorhanden sind, sowie aus Daten überörtlicher Behörden und Einrichtungen. Entsprechend könne der Bürger darauf vertrauen, rechtssichere Antworten zu seinen Fragen zu erhalten, so Schweikert. „Es geht uns nicht darum, eine Homepage nur aufzuhübschen, sondern den Servicebereich für die Bürger grundlegend zu verbessern und fit für die Zukunft zu machen“, so Schweiker, nach dessen Angaben die Cosmema GmbH über 800 Kommunen und 65 Landkreise vor allem in Bayern zu ihren Kunden zählt.

Laut einer Erhebung unter diesen Kunden sei die Zahl der Telefonanrufe in den Verwaltungen um rund 60 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig habe sich die Zufriedenheit der Bürger um 80 Prozent erhöht, da sie schnelle Antworten rund um die Uhr erhalten hätten. „Unser Konzept wird Ihnen eine Ressourcen-, Zeit- und letztlich Kostenersparnis bringen“, rechnete Schweiker vor. Da die Gemeinde Tussenhausen bereits mit der von diesem Unternehmen bereitgestellten App „Heimatinfo“ gute Erfahrungen gemacht hat, war die Akzeptanz hoch. „In meinen Augen ist es ein sehr zukunftsgewandtes Projekt, das eine gute Rundumlösung für uns wäre“, sagte etwa Armin König.

Das sahen auch seine Ratskollegen so, die im Anschluss den Auftrag der Erneuerung der Gemeinde-Homepage an die Cosmema GmbH zu einem Preis von rund 14.000 Euro sowie monatlichen Kosten von rund 450 Euro einstimmig absegneten.

Dem Haushaltsentwurf wird einstimmig zugestimmt

Jene 14.000 Euro waren dann auch schon im Vermögenshaushalt für das laufende Jahr eingepreist. Was aber bei Weitem nicht der größte Ausgabenposten war, wie bei der Vorstellung des Haushalts im Anschluss zu sehen war. Kurz gesagt: Die Marktgemeinde Tussenhausen wird nicht umhinkommen, neue Schulden zu machen. So veranschlagt Kämmerer Michael Mussack für das laufende Jahr eine Darlehensaufnahme von zwei Millionen Euro, in den beiden nächsten Jahren werden es je 1,5 Millionen Euro sein.

So könnte der Neubau für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler in Tussenhausen auf dem Areal des ehemaligen Kronenwirts aussehen. Der Entwurf sieht vor, dass drei Gruppen zu je 25 Schülern Platz finden. Foto: Architekturbüro Naujok

Grund dafür sind die hohen Investitionen beim Neubau der Ganztagsbetreuung in Tussenhausen, die vor allem 2026 mit 2,5 Millionen Euro das teuerste Projekt werden wird, sowie die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Tussenhausen (1,3 Millionen Euro), die Sanierung des Tiefenbachs in Mattsies im Zuge des Hochwasserschutzes (1,2 Millionen Euro). Insgesamt belaufen sich die Ausgaben beim Verwaltungshaushalt für das Jahr 2025 auf rund 8,33 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt beinhaltet 2025 Einnahmen in Höhe von rund 5,44 Millionen Euro.

Die Gesamtverschuldung der Marktgemeinde Tussenhausen beläuft sich 2025 auf 6,73 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2170 Euro entspricht. Diese Beträge werden sich, so die Prognose, in den kommenden Jahren noch erhöhen, da für 2026 keine Schlüsselzuweisungen mehr erwartet und stattdessen die Kreisumlage erhöht werden dürfte. Auch die Rücklagen schmelzen vor diesem Hintergrund: Sind es in diesem Jahr noch 746.000 Euro, so wird 2028 nur noch mit 220.000 Euro gerechnet. Aufgrund der Vorbesprechung des Haushalts in der vorangegangenen Sitzung wurde dieses Mal schnell entschieden: Die Haushaltssatzung wurde einstimmig angenommen.