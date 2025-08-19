Icon Menü
Martin Aicher stärkt Bad Wörishofen als neuer Geschäftsleiter im Rathaus

Bad Wörishofen

Martin Aicher ist neuer Geschäftsleiter in Bad Wörishofen

Seit Anfang August ist die Stelle im Rathaus wieder besetzt. Aicher ist in der Stadt kein Unbekannter.
Von Ulf Lippmann
    Bürgermeister Stefan Welzel begrüßt den neuen Geschäftsleiter der Stadt, Martin Aicher (rechts).
    Bürgermeister Stefan Welzel begrüßt den neuen Geschäftsleiter der Stadt, Martin Aicher (rechts). Foto: Stadt Bad Wörishofen

    Seit Anfang August ist Martin Aicher als Geschäftsleiter in der Stadt Bad Wörishofen tätig. Er ist 36 Jahre alt, kommt aus Kaufbeuren und bringt Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit beim Landratsamt Ostallgäu mit. Zuvor war Aicher bereits in der Stadtverwaltung Bad Wörishofen tätig. Er ist in der Kneippstadt also kein Unbekannter. Nach einer längeren Vakanz in der Geschäftsleitung ist es Martin Aicher ein besonderes Anliegen, die Strukturen für die Zukunft fit zu machen, die Digitalisierung weiter voranzutreiben und gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Bei der Begrüßung im Rathaus sagte Bürgermeister Stefan Welzel: „Martin Aichers Erfahrung und sein Engagement sind genau das, was wir jetzt brauchen, um die Stadtverwaltung weiterzuentwickeln.“ (mz)

