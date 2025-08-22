Schwitzkörper-Parcours an der Côte d’Azur

Urlaub an der Côte d’Azur – das bedeutet türkisblaues Wasser, Lavendelfelder und teure Yachten. Leider aber auch überteuerte Restaurants, Hotelketten und überfüllte Strände, wie ich jetzt lernte. Naja, eigentlich war mir das vorher schon klar, aber wie weit Massentourismus gehen kann, das sollte ich erst in diesem Urlaub erleben.

Der Weg ins Meer ein Schwitzkörper-Parcours

Schon als ich die Strandtasche packte, verzichtete ich wohlweislich auf das große Strandtuch. Ich hätte aber auch nur das Geschirrtuch packen können, für mehr als meinen Allerwertesten war an diesem Strand sowieso kein Platz. Doch eigentlich war der Strand noch harmlos im Gegensatz zum Meer.

Dort standen sie: Hunderte Urlauber, einer verbrannter als der andere, Schulter an Schulter, spielend, schnorchelnd, planschend – und auch einfach nur herumstehend, aus Gründen, über die man lieber nicht so genau nachdenkt. Beim Weg ins Meer durch den Schwitzkörper-Parcours berührte ich unweigerlich fremde Leiber und dachte leider ebenso unweigerlich darüber nach, dass dieses Wasser vielleicht nicht nur wegen des Klimawandels an eine Badewanne erinnerte. Es war eine menschliche Bouillabaisse – den Rest des Tages stellte ich mich zur Abkühlung nur noch unter die öffentliche Dusche.

Côte d’Azur: kollektives Ganzkörpererlebnis oder türkisblaues Paradies?

Zum Glück hatten wir unsere Unterkunft aus Preisgründen etwas abseits gebucht. Dort ragten rote Felsen ins Wasser, unbequem zum Liegen, dafür traumhaft zum Schnorcheln – und vor allem: fast menschenleer. So habe ich gelernt: Côte d’Azur kann beides sein. Ein kollektives Ganzkörpererlebnis im Wasser – oder ein türkisblaues Paradies zwischen Felsen. Man muss nur wählen, ob man lieber an Menschen oder an Steinen klebt.