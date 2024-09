150 Jahre Einsatz und Gemeinschaft: Großes Fest bei der Feuerwehr Mattsies

Das kleine Mattsies feierte ein Riesenfest, das fast ein bisschen wie eine vorgezogene Wiesn war. Die Mattsieser hatten allen Grund zu feiern, denn die Freiwillige Feuerwehr blickt zurück auf stolze 150 Jahre, der Musikverein immerhin auf ein halbes Jahrhundert. „Alle hatten richtig Lust auf dieses Fest“, erklärte Kommandant Michael Zitzler, das habe man schon an der regen und tatkräftigen Mitwirkung beim Aufbau des Festzeltes gemerkt.

Beim Jubiläum in Mattsies halfen alle mit und alles klappte perfekt

Nichts wurde dem Zufall überlassen; alles funktionierte perfekt, vom Service bei der Essens- und Getränkebestellung bis zum Soundcheck für die Musiker. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten bereits am Donnerstag mit einem Sternmarsch und anschließendem Bieranstich. Am Freitagabend spielten „CNSB…. Brasst scho“ und „Solid Age“ und am Samstag die „Dorfrocker“ und „K-Paul White“.

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Mattsies konnte beim Jubiläumsfest besichtigt werden. Foto: Reinhard Stegen

Am Sonntag fand das Programm mit dem Kirchenzug, Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen und gemeinsamen Mittagstisch im Festzelt seinen Höhepunkt. Am Eingang stand das neue Fahrzeug, das mit Atemschutz und allen zeitgemäßen technischen Errungenschaften ausgestattet ist, zur Besichtigung bereit. Im Kontrast dazu fanden sich auf dem Freigelände hinter dem Zelt die Oldtimer, darunter auch eine hölzerne Drehleiter von 1925, an denen sich die Entwicklung bei Brandschutz und -bekämpfung ablesen ließ.