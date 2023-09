Autos landen nach Zusammenstoß bei Mattsies im Acker

Bei einem Unfall nahe Mattsies wurde niemand verletzt, es entstand jedoch beträchtlicher Schaden.

Auf der Straße zwischen Mattsies und Rammingen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger kam laut Polizei mit seinem Auto nach rechts ins Bankett, lenkte dagegen und kam dann auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße in ein Feld geschleudert. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden im fünfstelligen Bereich, so die Polizei. Im Einsatz waren neben der Polizei auch ein Rettungswagen sowie 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mattsies. (mz)