Das Mattsieser Kindergrab bleibt vorerst ein Rätsel

Plus Vor mehr als einem Jahr war bei Bauarbeiten in Mattsies der Sensationsfund geglückt. Seither versuchen die Experten, Licht ins Dunkel der Geschichte zu bekommen.

Der Fund hatte weit über die Region hinaus für Aufsehen gesorgt. Bei Bauarbeiten in Mattsies waren im Oktober 2021 die sterblichen Überreste eines Kindes entdeckt worden. Sie sind über 1300 Jahre alt und ungewöhnlich gut erhalten. Experten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege waren begeistert vom außergewöhnlich guten Zustand des Grabes und kündigten eine eingehende Untersuchung an. Konnten sie den Funden weitere Geheimnisse entlocken?