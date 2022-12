Der SV Mattsies hat jetzt eine neue Spitze

Lob bei der Generalversammlung: Auch in Zeiten der Pandemie konnte der Verein auf seine Mitglieder zählen.

Bei der aktuellen Mitgliederversammlung des SV Mattsies wurde auf drei Jahre zurückgeblickt. Neben den Berichten der Abteilungsleiter standen zahlreiche Ehrungen und die Neuwahl des Vorstands an.

Vorsitzender Armin König hob hervor, dass der Verein auch in der Pandemie auf die Unterstützung der Mitglieder setzen konnte. So wurden das alte Sportheim abgerissen, der Parkplatz neu angelegt und die Sanierung der Umkleidekabinen in Angriff genommen. Er bedankte sich auch bei der Gemeinde für die Zuschüsse. Der Verein hat derzeit 380 Mitglieder. Kassiererin Manuela Erhart gab einen detaillierten Bericht über die letzten drei Jahre. Trotz Corona verfügt der Verein über einen soliden Kassenstand, wovon auch Kassenprüfer Peter Weyh berichtete. Die Abteilungsleiter von Mattsiesonia, Stockschützen, Gymnastik und Fußball informierten die Mitglieder über die Aktivitäten ihrer Abteilungen, die wegen Corona sehr eingeschränkt waren. Aber 2023 werden wieder Faschingsbälle in der Festhalle stattfinden.

Die Mitglieder halten dem SV Mattsies seit vielen Jahrzehnten die Treue

Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden treue Mitglieder von Stefan Kobold geehrt. Bereits 60 Jahre im Verein sind Johann Baur und Xaver Kobold. Für die langjährigen Mitglieder, die 20, 40 oder 50 Jahre dem Verein die Treue hielten gab es Urkunden und Ehrennadeln.

Sie bilden den neuen Vorstand des SV Mattsies (v. links): Johannes Jähn, Manuela Erhart, Michael Steppich, Roland Paulus sowie Beisitzer Wolfgang Erhart und Mathias Maier. Foto: Zitzler

Bei der anschließenden Wahl stellten sich Armin König, Thomas Kaiser und Stefan Kobold nicht mehr zur Wahl. Lediglich Kassiererin Manuela Erhart trat noch einmal an. In zahlreichen Vorgesprächen hatte man geeignete Kandidaten für die Vorstandsämter gefunden. Michael Steppich, Roland Paulus, Johannes Jähn und Manuela Erhart stellten sich zur Wahl und wurden einstimmig von den anwesenden Mitgliedern zur Vereinsleitung gewählt. Als Beisitzer wählten die Anwesenden Mathias Maier und Wolfgang Erhart. (ztz)