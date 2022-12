Mattsies

vor 17 Min.

Diagnose für Mattsies: Ansteckende Begeisterung

Plus Beim Jahreskonzert in Mattsies übertrug sich die gute Stimmung der Musiker auch aufs Publikum.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

2012 war David Schöpf gerade mal zwölf Jahre alt, als der 20-jährige Michael Schiegg den Taktstock beim Musikverein Mattsies in die Hand nahm. Im April hatte er seine Dirigentenprüfung bestanden, im September desselben Jahres wurde er zum „neuen Reiseleiter“ bei der Musikkapelle Mattsies. 2019 übergab Schiegg seinen Dirigentenstab an den damals 19-jährigen David Schöpf. Würde das Vorhaben gelingen? Es war eine schwierige Zeit. Es kam der Corona-Lockdown und nichts schien weiterzugehen. Doch weder der junge Dirigent noch die Musikanten des Musikvereins Mattsies legten ihre Hände in den Schoß. Nein, sie würden wieder vor Publikum spielen. Das war das große gemeinsame Ziel. Und das haben sie beim Jahreskonzert erreicht, das wieder in der Festhalle in Mattsies stattfinden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen