Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

In Mattsies präsentiert Helsing sein autonomes, unbemanntes Kampfflugzeug „CA-1 Europa“

Unterallgäu

Helsing präsentiert autonomes Kampfflugzeug: Das kann die Hightech-Waffe aus Bayern

In Mattsies wird das autonome Kampfflugzeug „CA-1 Europa“ der Firma Helsing präsentiert. Ministerpräsident Markus Söder ist begeistert von der innovativen Technologie, die auf künstlicher Intelligenz basiert.
Von Axel Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Ministerpräsident Markus Söder (links) und Wolfgang Gammel (Geschäftsführer Helsing GmbH) präsentieren in Mattsies den „CA1-Europa“, ein autonomes Kampfflugzeug.
    Ministerpräsident Markus Söder (links) und Wolfgang Gammel (Geschäftsführer Helsing GmbH) präsentieren in Mattsies den „CA1-Europa“, ein autonomes Kampfflugzeug. Foto: Axel Schmidt

    Wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt und dann auch noch den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie den bayerischen Europaminister Eric Beißwenger im Schlepptau hat, muss es sich schon um eine besondere Veranstaltung handeln. Eine solche war die Präsentation des „CA-1 Europa“ – des autonomen Kampfflugzeugs der Firma Helsing, das bei der Helsing-Tochter Grob Aircraft in Mattsies vorgestellt wurde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden