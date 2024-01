Im Schleifweg kann Mattsies weiter wachsen

Zehn Bauplätze werden im neu erschlossenen Baugebiet verkauft. Dabei geht die Gemeinde einen neuen Weg.

Als auf einem Acker bei Mattsies 2021 der sogenannte "Eisprinz" entdeckt wurde, war das für die Archäologen eine große Sensation. Für das dort geplante Neubaugebiet "Schleifweg" bedeutete der Fund dagegen eine beträchtliche Verzögerung. Jetzt jedoch ist das Gebiet komplett erschlossen und die Gemeinde bietet die ersten zehn Bauplätze zum Verkauf an. Für das Bewerbungsverfahren und die Vergabe will die Gemeinde erstmals ein Internetportal nutzen. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung zugestimmt, wenn nichts mehr dazwischenkommt, sind Bewerbungen ab nächster Woche möglich.

Die Bauplätze in Mattsies sind zwischen 491 und 789 Quadratmeter groß

Insgesamt stehen im Mattsieser Baugebiet 30 Baugrundstücke zur Verfügung, die zwischen 491 und 789 Quadratmeter groß sind. Der Grundstückspreis beläuft sich auf 39,50 Euro pro Quadratmeter, die Erschließungskosten schlagen mit 131,66 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Die Räte haben jetzt beschlossen, die ersten zehn Bauplätze zu verkaufen, wobei die Bewerber, die den Zuschlag bekommen, freie zwischen den 30 Plätzen wählen können. Bewerbung und Verkauf werden erstmals über das Onlineportal "Baupilot" abgewickelt, auf dem sich die Interessenten höchstwahrscheinlich ab nächster Woche bewerben können. Wenn die "Premiere" mit dem Onlineportal gut funktioniert, will die Gemeinde schon bald weitere Baugrundstücke in dem Gebiet anbieten.

Ein paar Wochen dauern wird es hingegen noch, bis die sieben Bauplätze im Gebiet "Alter Sportplatz" in Zaisertshofen auf den Markt kommen. Bürgermeister Johannes Ruf informierte die Gemeinderäte darüber, dass noch letzte Vermessungen laufen und auch die genauen Preise noch nicht feststehen. Der Verkauf der Plätze in Zaisertshofen soll im Rat Anfang Februar behandelt werden.