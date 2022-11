Jubelstimmung bei den Musikern in Mattsies

Wie die Musikkapelle bei den Wertungsspielen des ASM-Bezirks 10 ganz besonders überzeugte.

Corona mag den Terminplan beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund ASM durcheinandergewirbelt haben. Eines hat die Pandemie aber nicht geschafft: Die Qualität der heimischen Blaskapellen zu senken. Der Beweis dafür wurde bei den Wertungsspielen des ASM-Bezirks 10 in der Mehrzweckhalle der Grundschule Tussenhausen erbracht.

Eigentlich sollten die Wertungsspiele anlässlich des 50. Bezirksmusikfestes des ASM-Bezirk 10 bereits Anfang Mai 2022 stattfinden. Als Veranstalter hatten sich die Flossachtaler Musikanten aus Zaisertshofen bereitgefunden. Coronabedingt war dies aufgrund der dazu benötigten Vorlaufzeit nicht möglich. Deshalb haben sich die Veranstalter und der Bezirk 10 dazu entschlossen, diesen musikalischen Wettstreit Ende Oktober nachzuholen.

Hochkarätige Experten saßen in der Jury

Acht Orchester stellten sich in Tussenhausen einer hochkarätigen Jury von Musikexperten. Zu ihnen gehörte der Bundesdirigent des ASM, Thomas Hartmann, und der Ehrenbundesdirigent Elmar Vögel. Alle teilnehmenden Orchester waren bestens auf diesen Wettbewerb vorbereitet und alle Orchester erspielten sich einen ausgezeichneten Erfolg, berichtet ASM-Bezirksvorsitzender Andreas Schuster. Punktbestes Orchester und damit zum Gesamtpunktsieger erklärt wurde in einer eindrucks- und stimmungsvollen Abschlussfeier der Musikverein Mattsies unter der Leitung von David Schöpf. Die Kapelle erspielte sich in der Mittelstufe mit ihren zwei Vorträgen vor einem beeindruckten Fachpublikum ausgezeichnete 94 Punkte.

Glückwünsche für alle teilnehmenden Gruppen

Schuster beglückwünschte alle teilnehmenden Orchester zu ihren überzeugenden Vorträgen und lobte den Veranstalter, die Flossachtaler Musikanten Zaisertshofen, für die reibungslose Organisation. So haben die Musikkapellen bei den Wertungsspielen abgeschnitten:

Musikverein Mattsies, Mittelstufe, 94,0 Punkte.

Musikverein Markt Wald, traditionelle Mittelstufe, 93,4 Punkte.

Musikverein Dinkelscherben, Stundenchor Oberstufe, 93,2 Punkte.

Musikverein Rammingen, traditionelle Mittelstufe, 91,9 Punkte.

Musikverein Weicht, Oberstufe, 91,8 Punkte.

Jugendkapelle EHKOH Grundstufe, 90,8 Punkte.

Jugendkapelle Rammingen Grundstufe, 90,7 Punkte. (mz)