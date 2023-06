Blühende Raritäten: Das gibt es beim Tag der offenen Gartentür

Unterallgäuer zeigen am Sonntag beim Tag der offenen Gartentür ihre grünen Paradiese, in denen es viel zu staunen, aber auch immer viel zu tun gibt.

Kann man zum Tag der offenen Gartentür einladen, wenn man gar keine Gartentür hat? Conny Müller aus Mattsies kann, denn - bis auf eine Gartentür - hat ihr Garten (Herrenängerweg 3) alles, was auch Besucherinnen und Besucher begeistert. Auf 1800 Quadratmetern stehen nicht nur 80 Rosensorten, sondern auch 280 Taglilien und 300 Iris. Und damit all das ein gutes Gesamtbild abgibt, wachsen und blühen überall dazwischen Stauden, Kräuter und einjährige Blüher. Sieht wunderschön aus, aber auch nach viel Arbeit. Aber da hat Conny Müller sich ein wenig selbst gebremst: "Ich habe gelernt, auch mal Unkraut stehenzulassen und nicht alles perfekt zu haben", sagt sie und gibt zu: "Im Frühjahr und im Herbst macht der Garten aber trotzdem viel Arbeit." Ihr Mann unterstützt sie bei schweren Erdarbeiten, pflanzen und pflegen liegt aber eher in Conny Müllers Händen. Auch ihre Mutter Renate Vogel ist immer zur Stelle, wenn es im Garten der Tochter etwas zu tun gibt.

Die Leidenschaft fürs Grüne fing bei Conny Müller vor rund 30 Jahren ganz harmlos an: "Ich wollte drei Stauden in ein Stück Rasen pflanzen und hatte dafür kleine Löcher gebuddelt", erinnert sie sich. Eine Freundin habe ihr dann gesagt, dass man da aber auch noch das Gras dazwischen entfernen muss, weil die Graswurzeln den Stauden die Nährstoffe nehmen. Dieselbe Freundin hat ihr dann noch ein Gartenbuch geliehen und ziemlich schnell war es um sie geschehen.

Conny Müller aus Mattsies sammelt besondere Sorten der Taglilie. Foto: Conny Müller

Schon bald wurden Pläne und Wünsche konkreter und einige Stauden zu echten Favoriten. Die prächtigen Iris oder Schwertlilien hatten es Conny Müller besonders angetan. Von Züchtern in Deutschland und Frankreich ließ sie sich erst noch Kataloge schicken, später wurde dann im Internet recherchiert. Sorgsam beschriftet und mit passenden Stauden kombiniert blühen die Schwertlilien nun auch in Mattsies. Die Blumen wirken wie aus Samt und Seide. Weil die Blüte heuer besonders spät eingesetzt hat, könnten sogar am Sonntag noch ein paar Exemplare zu bewundern sein.

Taglilien haben es Conny Müller aus Mattsies besonders angetan

Doch auch wenn die Iris-Vorstellung schon fast vorbei ist, gibt es auf der Gartenbühne von Conny Müller noch viel zu sehen. Für den nächsten Akt sorgen die Taglilien, die die Hobbygärtnerin bei ihren Streifzügen durch Gärtnereien und Gartenkataloge für sich entdeckt hat. Die blühen im Hochsommer in fast allen Farben. Zwar hält jede einzelne Blüte nur einen Tag, dafür jedoch sind es so viele, dass sich die Blütezeit über Wochen erstreckt. Besonderer Vorteil ihrer Lieblingsstauden ist ihrer Robustheit. "Iris und Taglilien kommen auch mit Trockenheit gut klar", sagt Conny Müller. Gut zu wissen in Zeiten des Klimawandels.

In voller Pracht präsentieren sich diese Rose und die dunklen Lilien im Garten von Conny Müller. Foto: Ulf Lippmann

Ebenso wichtig ist für sie aber auch den Garten zu genießen. Gerade jetzt im Sommer könne es eine fast therapeutische Wirkung haben Zeit im Garten zu verbringen und sich an der Schönheit zu erfreuen. Mit zupfen und schnippeln könne man sich da ruhig etwas zurückhalten: "Man muss sich zwischendurch auch fragen: "Habe ich den Garten oder hat der Garten mich?", sagt sie und lacht. Wer am Sonntag übrigens keine Zeit für einen Besuch in Mattsies hat, ist auch an anderen Tagen willkommen. "Ich freue mich immer über Gartengäste", so Conny Müller und eins ist sicher: Eine verschlossene Gartentür wird man nicht vorfinden.

Auch in Oberkammlach freut man sich über Besuch beim Tag der offenen Gartentür

Ebenfalls weit aufmachen wollen ihre Gartentür Laura-Maria Kastello und ihr Lebensgefährte Jochen Richter. Die beiden haben sich in Oberkammlach (Obere Hauptstraße 49) ein 2000 Quadratmeter großes Gartenparadies geschaffen. Angelegt war der Garten zwar bereits, als sie das mehr als 400 Jahre alte frühere Bauernhaus vor sieben Jahren gekauft haben, doch die Vorbesitzer hatten keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. "Das war ein richtiger Dschungel", erinnert sich Laura-Maria Kastello. Die Zeit ist zwar auch bei ihr und ihrem Lebensgefährten knapp - sie ist mit einer Marketingagentur selbstständig, Pferdeliebhaberin und im Hundesport aktiv, Jochen Richter arbeitet bei der Firma Grob, ist Jäger mit einem eigenen Hirschgehege und leidenschaftlicher Bastler - doch dafür ist die Garten-Leidenschaft umso größer.

Der Teich ist das Herzstück im Garten von Laura-Maria Kastello und Jochen Richter und deren erklärter Lieblingsplatz. Foto: Sandra Baumberger

Das hat die beiden freilich nicht vor so manchem Anfängerfehler bewahrt: Beherzt haben sie Sträucher geschnitten, die eigentlich gar nicht geschnitten werden sollten oder die Tomaten großzügig mit dem Mist der eigenen drei Pferde versorgt, um dann festzustellen, dass sie völlig überdüngt waren. "Das waren Riesenpflanzen, nur die Tomaten haben gefehlt", erinnert sich Laura-Maria Kastello und lacht. "Man lernt dazu und man lernt, demütig aufzugeben", fügt Jochen Richter hinzu.

Die bequemen Liegen werden nur selten genutzt

Herzstück des Gartens ist der von Frauenmantel und Funkien umrahmte Teich, in dem vier Kois "und ein Goldfisch, der sich auch für einen hält", so Jochen Richter, ihre Bahnen ziehen. Über Trittsteine gelangt man zu einem kleinen Podest, auf dem zwei Gartenliegen stehen, die er aus Hufeisen selbst zusammengeschweißt hat. Bequem wären sie, doch genutzt werden sie kaum: "Von da aus sieht man immer, was noch alles zu tun ist", sagt Jochen Richter schmunzelnd. Natürlich könnte er den Blick von der Liege auch nur zu der Pergola mit Rosendach schweifen lassen oder zu der Holzbeige am Rand des Gartens, die nicht nur Sichtschutz ist, sondern ein beliebtes Insektendomizil. Oder durch einen Durchgang in der Buchenhecke in den dahinterliegenden Gartenraum.

Die Treppe vor dem Haus bei Laura-Maria Kastello und Jochen Richter wird zur Bühne für dieses liebevolle Arrangement. Foto: Sandra Baumberger

Hier fallen gleich der rund 150 Jahre alte Birnbaum und das Gartenhäuschen dahinter ins Auge, das die beiden aus alten Fenstern gebaut haben. Hier hoppeln die Kaninchen in ihrem Freigehege und von hier geht es in den "wilden" Teil des Gartens: Drei Bienenvölker produzieren dort Honig, das Gras wird bis auf einen Gehstreifen nicht gemäht. Nicht umsonst hat das Paar im vergangenen Jahr die Zertifizierung zum Naturgarten erhalten. Darin fühlen sich nicht nur die Haustiere wohl, zu denen noch vier Katzen und zwei Schildkröten gehören, sondern auch Wildbienen, Kröten und Molche. Und auch Eisvogel, Reiher und Fuchs haben dem Garten schon einen Besuch abgestattet. "Es ist ein Geschenk, dass wir hier wohnen dürfen", sagt Laura-Maria Kastello.

Laura-Maria Kastello und Jochen Richter öffnen in Oberkammlach ihr 2000 Quadratmeter großes Gartenparadies für die Besucherinnen und Besucher. Foto: Sandra Baumberger

Der dritte offene Garten im Unterallgäu gehört Robert Schramek und liegt in Lautrach (Illerstraße 4). Sein grünes Reich ist rund 3000 Quadratmeter groß, hat verschiedene Bereiche wie etwa Teich und Obstwiese und außerdem blühen dort 80 Rosensorten. Alle drei Gärten sind am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.