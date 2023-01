Kellerbrand in Mattsies: Bewohner greift ein und verhindert Schlimmeres

Im Keller eines Hauses in Mattsies geraten Kartonagen in Brand. Weil ein Bewohner das Feuer früh entdeckt, geht der Vorfall glimpflich aus.

In Keller eines Hauses in Mattsies ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei gerieten Kartonagen in einem Heizungsraum in Brand.

Glücklicherweise bemerkte ein Bewohner dies rechtzeitig, so dass er die Kartonagen mit mehreren Eimern Wasser ablöschen konnte. Mit seinem Eingreifen habe der Mann Schäden verhindert. Die alarmierten Feuerwehren mussten nicht mehr eingreifen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers konnte nach Angaben der Polizei nicht zweifelsfrei geklärt werden. Möglicherweise gebe es einen Zusammenhang mit der im selben Raum befindlichen Holzheizung. (mz)