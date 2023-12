Nachwuchs und "alte Hasen" begeistern beim Konzert in Mattsies

Das Jahreskonzert in Mattsies bot viel musikalische Abwechslung. Von Filmmusik bis Polka war alles dabei.

Wenn in der Festhalle in Mattsies die Musikkapelle ihr Jahreskonzert gibt, dann kommen die Menschen auch bei Eis und Schnee. Fleißige Hände arbeiteten den ganzen Tag daran, alle erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Die Vorsitzenden Martina Keppeler und Bernhard Loritz sahen zu Konzertbeginn nur wenige leere Stühle im Saal. In diesem Fall wurden sie von den Jugendlichen Musikanten aus Rammingen besetzt, jedoch erst, nachdem sie ihren tollen Auftritt als „Vorkapelle“ bravourös geschafft hatten. Bernhard Loritz bedankte sich bei Dirigentin Alexandra Rest. Sie sei es gewesen, die die Jugendkapelle Rammingen nach dem viel zu frühen Tod der jungen Dirigentin Teresa Hintner übernommen hatte. Die jungen Musikerinnen und Musiker brachten den „Spirit of Music“ (Fritz Neuböck) und erzählten die Geschichte vom Drachen mit „How to train your dragon“. Und natürlich gaben sie dem Wunsch des Publikums nach und spielten eine Zugabe.

Die Jugendkapelle Rammingen eröffnete das Jahreskonzert in Mattsies. Foto: Maria Schmid

Der Auftritt der fünfzig „alten Hasen“, es sind zum größten Teil junge Musikanten, wurde zu einem grandiosen Erlebnis. Dirigent David Schöpf hatte sehr anspruchsvolle Werke für die Mittel- und Oberstufe mit der Kapelle einstudiert. Er selbst hat inzwischen am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg bei seinem Examenskonzert seinen Bachelor in Blasorchesterleitung und Trompete mit der Traumnote 1,0 bestanden.

Sorgsam ausgesuchte Werke überzeugten die Gäste in Mattsies

Die ausgesuchten Werke zeugten von einer sehr intensiven und erfolgreichen Zusammenarbeit von Musikkapelle und Dirigent. Die Spiralen des Lichts (Spirals of Light) vom japanischen Komponisten Naoya Wada erklingen in einem energiegeladenen Stück für alle Register. Wie bei „Beyond the Horizon“ von Rossana Galante bestachen auch hier die mitreißenden Melodien die beiden Sichtweisen auf den Horizont. Passend zur Zusammenarbeit von Musikern und Dirigent war der Konzertmarsch „Sempre Unita“, wie die europäischen Staaten sind sie im Spiel „immer vereint“.

Die „CoBrA“-Bewegung, die 1948 bis 1951 bestand, war eine Künstlergruppe aus Copenhagen, Brüssel und Amsterdam. Die Geschichte wird in der Komposition von Jan Bosveld in vier Tonbildern erzählt. Ganz anders sind die Töne in „Heavens Light“ von Steven Reineke, ruhig und leise. Sie ist einer jungen Schülerin und Musikerin gewidmet, die bei einem Brand ums Leben kam. Einzelne Solisten wie zum Beispiel an der Marimba, Klarinette und Querflöte kamen zu Gehör.

Wer kennt nicht die orientalische Geschichte von Aladin und seiner Wunderlampe? Der Dschinn und Prinzessin Jasmin aus Walt Disneys Zeichentrickfilm sorgten für märchenhafte Melodien. Das Medley mit der Musik von Alan Menken begeisterte die Gäste in der Festhalle.

Auch Ehrungen gab es beim Jahreskonzert in Mattsies. Das Bild zeigt (vorne, von links): Ben Dießenbacher und Magnus Loritz; (2. Reihe von links): Bernhard Loritz, Andre Immerz, Daniel Immerz, Martina Keppeler, Melanie Suiter, Claudia Wucher, David Schöpf, Bettina Keller; (3. Reihe, von links): Manuel Rauscher (ASM), Lukas Baur, Jonas Meier, Simon Schwarz, Christoph Erdinger und Martin Jall (ASM). Foto: Maria Schmid

Begeistert waren sie auch von den treuen Mitgliedern, die von Manuel Rauscher und Martin Jall vom Allgäu Schwäbischen Musikbund im Bezirk 10 Mindelheim mit Ehrennadeln und Urkunden geehrt wurden. Zehn Jahre sind Andre Immerz (Trompete), Jonas Meier (Tenorhorn) und Simon Schwarz (Tenorhorn) im Musikverein aktiv, Lukas Baur (Schlagzeug) bereits seit fünfzehn Jahren und Christoph Erdinger (Posaune und Barton) blickt auf zwanzig Jahre zurück. Für ein Vierteljahrhundert Treue wurden Verena Gerum (Klarinette), Daniel Immerz, Bettina Keller (Klarinette), Martina Keppeler (Klarinette), Melanie Suiter (Saxofon) und Claudia Wucher (Saxofon) geehrt. Schlagzeuger Ben Dießenbacher ist so begeistert bei der Sache, dass er für die bestandene D2-Prüfung seine Urkunde erhielt. Stolz nahm Magnus Loritz seine Urkunde entgegen. Er erreichte mit seiner Trompete beim Landesentscheid beim Solo-Duo-Wettbewerb 2023 sagenhafte 97 Punkte. Mit der „Sternengucker-Polka“ von Thomas Asanger und großem Beifall endete in Mattsies schließlich ein großartiger Konzertabend.