Närrisches Jubiläum bei der Mattsiesonia

Icon Vergrößern Auch Gardinchen und Elferräte aus den vergangenen Jahren hatten beim Jubiläumsball in Mattsies ihren Auftritt. Foto: Meier-König Icon Schließen Schließen Auch Gardinchen und Elferräte aus den vergangenen Jahren hatten beim Jubiläumsball in Mattsies ihren Auftritt. Foto: Meier-König

Die Mattsiesonia wird heuer 33 Jahre alt und feierte den närrischen Geburtstag mit einem Jubiläumsball. Mit dem Schlachtruf „Weiß Blau, Weiß Blau, Mattsiesonia Helau!“ wurde an diesem Abend nicht nur das aktuelle Programm der Aktiven, sondern auch die Historie des Vereins gebührend gefeiert. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die humorvolle und emotionale Foto-Präsentation der Gründungsgarde, die einen Rückblick auf die Entstehung der Mattsiesonia bot. Auch ehemalige Prinzenpaare wurden in festlicher Atmosphäre geehrt. Die ehemaligen Gardinchen und Elferräte der letzten zehn Jahre präsentierten Ausschnitte aus Gardemärschen und Showtänzen. Im Jubiläumsprogramm beeindruckte die aktuelle Garde mit Talent und Kreativität. Auch die Auftritte der Minis, Teenies und des Elferrats ernteten viel Applaus. Der Jubiläumsball hat bewiesen, wie tief der Fasching in Mattsies verwurzelt ist. Die Mattsiesonia hat nicht nur die Geschichte gefeiert, sondern mit ihrem Nachwuchs auch ein starkes Signal für die Zukunft gesetzt.