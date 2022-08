Tödliches Unglück mit Grob-Maschine in Jordanien

In Jordanien sind zwei Angehörige des Militärs bei einem Übungsflug gestorben. Das Mattsieser Unternehmen arbeitet fieberhaft an der Aufklärung.

Bereits am 5. Juni diesen Jahres fand sich auf der Facebook-Seite des Mattsieser Flugzeugbauers „H3 Grob Aircraft SE“ folgende kurze Notiz in englischer Sprache: „Ammann, Jordanien. Diesen Morgen ist um 9 Uhr Ortszeit eine Maschine des Typs G120TP bei einem Trainingsflug in Jordanien verunglückt. Pilot Bilal Mashhour Ahmed Al Shoufein und Kapitän Pilot Baha Mohammed Mustafa Abu Ghanmi sind auf dem Weg ins König Abdhulla Universitätskrankenhaus verstorben. Was genau zu dem tragischen Unglück geführt hat, könne noch nicht gesagt werden. Unser tiefstes Mitgefühlt gilt den Familien der beiden Piloten.“

Jordanien ist seit Jahren Kunde bei Grob-Aircraft in Mattsies

Die beiden verunglückten Piloten sind Offiziere der königlichen Luftwaffe Jordaniens. Das Land am Mittelmeer ist seit Jahren Kunde von Grob Aircraft.

Bei den Opfern des Flugunglücks handelt es sich um Angehörige des jordanischen Militärs, einem Fluglehrer, sowie einem Flugschüler in Ausbildung, teilt auf Anfrage dieser Redaktion Grob Aircraft mit. Der Grund des Absturzes im Zuge eines Trainingsfluges auf einer G 120TP Maschine ist auch Wochen später noch nicht geklärt.

Vor dem Unfall gab es ein kompliziertes Flugmanöver

Inzwischen allerdings ist bekannt, dass dem Unfall ein kompliziertes Flugmanöver vorangegangen ist. „Wir von Grob Aircraft arbeiten eng mit dem jordanischen Militär zusammen, um die Ursache des Absturzes schnellstmöglich zu ermitteln“, berichtet Theresa Pfeifer-Wölfle von Grob Aircraft.

Die jordanische Luftwaffe bildet ihre Piloten seit 2017 auf Flugzeugen des Modells Grob G120TP aus. Unter anderem hat auch Prinzessin Salma, Tochter von König Abdullah, als erste Frau in Jordanien eine Flugausbildung abgeschlossen, einen Teil davon auf der G 120TP. (jsto)