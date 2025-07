Landwirt bei Feldarbeiten schwer verletzt

In Mattsies ist es am Sonntagnachmittag zu einem Arbeitsunfall bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten gekommen. Ein 67-jähriger Landwirt war im Begriff, an einem Schwader Reparaturarbeiten durchzuführen, berichtet die Polizei. Zeitgleich startete die Fahrerin der Zugmaschine den Traktor, wodurch sich der Schwader in Bewegung setzte.

Daraufhin wurde der Mann von dem landwirtschaftlichen Gerät erfasst und mittelschwer verletzt. Er erlitt mehrere Knochenbrüche. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verlegt.