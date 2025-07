Mauersegler: Ein Leben im Flug

Mit einem durchdringenden „Sriiiii Sriiiii“ jagen die kleinen Vögel in rasantem Flug zwischen den Häusern hindurch. Mit atemberaubender Geschwindigkeit schießen sie geradewegs auf eine Hauswand zu, doch unmittelbar davor fangen sie sich ab, um zielsicher unter dem Dachvorsprung zu landen. Nur Sekunden später stoßen sie sich von der Mauer ab, um erneut waghalsige Flugmanöver zu fliegen. Bei den Flugakrobaten, die derzeit im Unterallgäu relativ häufig zu beobachten sind, handelt es sich um Mauersegler. Und die heben sich von anderen Vögeln in vielem ab.

Aktuell sind die Elterntiere damit beschäftigt, ihre Jungen dazu zu animieren, das sichere Nest zu verlassen, um schon bald mit ihnen zu ihrer großen Reise nach Afrika aufzubrechen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vögeln haben die jungen Mauersegler nur einen Versuch, um sich in die Luft zu schwingen. Während es für den Nachwuchs von Amsel, Sperling und Star kein allzu großes Problem ist, wenn der erste Flugversuch auf dem Boden endet, käme dies für die jungen Mauersegler praktisch einem Todesurteil gleich: Ihre schlanken, sichelförmigen Flügel sind nicht dazu geeignet, vom Boden aus zu starten. Schließlich sind Mauersegler perfekt an ein Leben in der Luft angepasst – und verbringen es deshalb auch fast ausschließlich dort. Nicht einmal zum Schlafen rasten sie, sondern schlafen, während sie weiter fliegen.

Sogar ihr Nistmaterial sammeln Mauersegler in der Luft

Lediglich für wenige Wochen im Jahr landen sie in Felsnischen, Baumhöhlen oder vorzugsweise in Spalten unter den Dachvorsprüngen von Häusern, um dort zu brüten und ihren Nachwuchs aufzuziehen. Selbst das Nistmaterial – Spinnenfäden, Grashalme, Haare, Federn und sonstiges leichtes Material, welches vom Wind in die Luft gewirbelt wurde – sammeln sie im Flug.

Icon Vergrößern Interessiert beobachtet dieser Mauersegler die Umgebung. Foto: Frank Stocker Icon Schließen Schließen Interessiert beobachtet dieser Mauersegler die Umgebung. Foto: Frank Stocker

Laien verwechseln Mauersegler häufig mit Schwalben, mit denen sie jedoch nicht näher verwandt sind. Ebenso wie die Schwalben ernähren sie sich jedoch ausschließlich von im Flug erbeuteten Insekten. Mauersegler gehören zu den letzten Vögeln, die im Frühjahr Anfang Mai hier eintreffen und bereits Anfang August wieder aufbrechen, um Richtung Süden die Alpen zu überqueren.

Ein großes Problem für die Mauersegler ist der Verlust von Nistplätzen, weil die Häuser immer besser gedämmt werden und sie kaum noch Nischen finden. Doch das lässt sich leicht ändern: Wer ein einfaches Brett unter den Dachvorsprung nagelt und nur einen kleinen Spalt als Zugang freilässt, kann den faszinierenden Vögeln einen Nistplatz bieten und mit etwas Glück ihre spektakulären „Flugshows“ künftig aus nächster Nähe beobachten.