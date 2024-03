Tödlicher Unfall mit Traktor: Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Plus Eine 62-jährige Frau ist bei einem Unglück mit einem Traktor am Samstag bei Mauerstetten gestorben. Die Polizei hat erste Erkenntnisse, doch vieles ist unklar.

Nach dem tödlichen Traktorunfall am Samstag bei Mauerstetten (Landkreis Ostallgäu) ermittelt die Polizei. Bisher sei aber noch nicht geklärt, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sagt Polizeisprecher Holger Stabik auf Anfrage unserer Redaktion.

Um kurz nach vier Uhr soll ein Traktor eine Fußgängerin auf der Straße zwischen dem Mauerstettener Ortsteil Steinholz und der Gemeinde Germaringen überfahren haben. Die 62 Jahre alte Frau starb am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.