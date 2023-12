Mindelheimer Publikum bringt Maxi Schafroth aus dem Konzept

Im ausverkaufen Forum in Mindelheim begeistert der Unterallgäuer Vollblut-Kaberettist Maxi Schafroth seine Gäste, bis er selbst vor Lachen den Text vergisst.

Für das Unterallgäuer Publikum ist es immer ein ganz besonderer Abend, wenn der aus Stephansried stammende und inzwischen deutschlandweit bekannte Maxi Schafroth den Weg zurück in die Heimat findet. Aus allen Himmelsrichtungen waren Fans angereist - "aus Memmingen mit dem feinen Wagen, aus Dirlewang mit dem Ochsenkarren und aus Bad Wörishofen mit dem Rollator", bemerkte der Kaberettist schmunzelnd.

"Der Maxi ist einfach einer von uns, er redet wie wir, ist selbst auf einem Bauernhof groß geworden und weiß, wie wir denken", sagte ein Besucher. In seinem Programm "Faszination Bayern" nahm Schafroth die schwäbische Mentalität aufs Korn. "Ich wär so auch auf Mindelheim gefahren, das lohnt sich immer, da kann man günstig beim V-Markt tanken", scherzte er und begrüßte seinen Freund Moritz Gruber, der ihn den ganzen Abend mit der Gitarre begleitete. In der Coronazeit hätten sich die beiden bei Auftritten in halbleeren Sälen gefühlt wie im "Geflügelfreilaufstand im Demeter-Bereich", umso schöner sei es, dass die Menschen nun wieder auf allen Plätzen des Stadttheaters ihren Spaß haben dürfen. Eine junge Allgäuerin hatte davon so viel, dass sie bei fast jedem lustigen Satz lauthals zu lachen anfing, was den Vollblut-Kabarettisten sichtlich aus dem Konzept brachte. "Jetzt hör auf, sonst muss ich auch lachen", sagte er, doch es war zu spät. "Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, jetzt hab ich den Faden verloren", sagte er lachend, und genau diese Authentizität macht Maxi Schafroth aus.

Natürlich fand er den Faden schnell wieder und erklärte dem Publikum, dass die Allgäuer zarte Pflänzchen seien, die Angst hätten, dass man sie auf die Bühne holt. In Nordrhein-Westfalen sei die Lage ganz anders. "Bevor wir auf die Bühne kommen, hockt da schon jemand", erzählte er und zeigte auf den leeren Stuhl. Das ließ sich ein junger Allgäuer nicht zweimal sagen und nahm prompt kurz vor Ende der Pause auf besagtem Stuhl Platz. "Den Schneid hat bis jetzt noch keiner gehabt", kommentierte Maxi Schafroth diese kleine Premiere.

Der Unterallgäuer Maxi Schafroth betont die Gefahren des Heimspiels

Gekonnt interagierte er mit dem begeisterten Publikum und sprach den Schwaben immer wieder aus der Seele. "Das Schwäbische ist absolut im Trend - alle wollen sparen, und wir wissen wie es geht", bemerkte er. Der Unterallgäuer genoss das heimische Publikum sichtlich. "Es ist schön, wenn man verstanden wird." Doch das "Heimspiel" dürfe man nicht unterschätzen. "Je näher man an Daheim hinkommt, desto mehr muss man aufpassen, was man sagt." In Berlin hingegen müsse man erstmal erklären was eine BayWa ist. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Programm in Berlin funktioniert, da müssen wir echt mal hinfahren", sagte Zuschauer Anton Karl, "Maxi Schafroth ist so natürlich, so wie wir halt hier sind". Ehefrau Birgit Karl war ebenso angetan. "Echt witzig und toll, auch musikalisch, er hat eine ganz tolle Stimme", sagte sie, "schön, dass wir das mal live erleben dürfen".

Die Laune des Mindelheimer Publikums hätte besser nicht sein können

Maxi Schafroth gab alles und viele Anwesende erkannten sich in altbekannten Situationen wieder. Die Laune des Publikums hätte besser nicht sein können. "Seit Jahren versuche ich, hier einen ernsten Heimatabend zu machen, und dann fangen Sie das Lachen an", scherzte Maxi Schafroth, der als Zugabe ein Lied über schwäbische Kässpätzle sang und dem Unterallgäuer Publikum noch einen letzten Rat mit auf den Heimweg gab: "Schwätzt miteinander, dann kann man immer noch sagen, der andere ist ein Säckel."

Wer Maxi Schafroth live erleben möchte, hat am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr im Stadttheater Mindelheim wieder die Chance. Karten für die Zusatzvorstellung "Maxi Schafroth & Friends" gibt es beim MZ-Kartenservice in Mindelheim (Tel. 08261/991375) oder in Bad Wörishofen (08247/35035).