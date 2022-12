Maximilianstraße 41: Bäckerei Ried

In der Maximilianstraße 41 gibt es Backwaren bei der Bäckerei Ried.

Die Bio-Bäckerei Ried bietet in der Filiale in der Maximilianstraße 41 zahlreiche Backwaren und Naschereien an.

Das Gebäude: Der Kern des Giebelhauses stammt aus dem 18. Jahrhundert.