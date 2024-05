Das geht unter die Haut: Bad Wörishofens CSU-Fraktionssprecher und seine Star-Wars-Tattoos

Plus Der 4. Mai ist Star-Wars-Tag. Für Bad Wörishofens CSU-Fraktionssprecher Tobias Kotonski ist das ein besonderer Tag. Er trägt Darth Vader sogar auf der Haut.

Hallo Herr Kotonski, möge die Macht mit Ihnen sein! Wie geht es Ihnen?

Vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es aktuell sehr gut, ich freue mich auf die Pfingstferien und den geplanten Urlaub mit meiner Familie.