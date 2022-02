Mindelheim

Die Neuerfindung des Krankenhauses in Mindelheim

Das Krankenhaus in Mindelheim steht vor großen Veränderungen. In den kommenden zehen Jahren wird es sich durch Um-, An- und Neubauten innen wie außen völlig verändern.

Plus Innerhalb der nächsten zehn Jahre soll das Klinikum völlig neu entstehen. Für den Stadtrat ist das ein starkes Zeichen für Mindelheim. Aber es sind noch offene Fragen zu klären.

Von Johann Stoll

Der Altbau des Mindelheimer Krankenhauses stammt aus den Jahren 1910 und später. In den 50er Jahren kam das Bettenhaus dazu. Der Küchentrakt folgte in den 60er Jahren, der Funktionstrakt in den 80ern, ein weiteres Bettenhaus in den 90er Jahren und das MRT im Jahr 2017. Das Krankenhaus ist alles andere als eine Einrichtung der kurzen Wege.

