Kinder mit Epilepsie: Besser mitten im Leben als im goldenen Käfig

Plus Um die Epilepsie kursieren viele Klischees. Wie Experten in Kaufbeuren jungen Patienten einen fast normalen Alltag ermöglichen.

Zur Epilepsie bei Kindern kursieren zahlreiche Klischees. Anlässlich des Europäischen Tages der Epilepsie klärten Professor Dr. Markus Rauchenzauner, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Kaufbeuren, und Oberärztin Dr. Gabriele Unterholzner über die Erkrankung auf.