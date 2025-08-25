Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mehr als Schwangerschaftsberatung: So arbeitet der Verein Donum Vitae im Allgäu

Memmingen/Mindelheim

Warum die Schwangerschaftsberatung nicht nur für Schwangere da ist

Donum Vitae in Memmingen begleitet nicht nur werdende Eltern. Der Verein berät auch Menschen nach Verlust oder mit Kinderwunsch – und bricht dabei Tabus.
Von Sina-Lara Nachtrub
    • |
    • |
    • |
    Stephanie Weißfloch leitet die Schwangerenberatungsstelle von Donum Vitae in Memmingen.
    Stephanie Weißfloch leitet die Schwangerenberatungsstelle von Donum Vitae in Memmingen. Foto: Sina-Lara Nachtrub

    Manche Menschen wünschen sich sehnlichst ein Kind – doch der Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Andere werden ungeplant schwanger und stehen plötzlich vor einer schwierigen Entscheidung. Und es gibt Frauen, die nach der Geburt kein Baby mit nach Hause nehmen dürfen. Für sie alle ist die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen Donum Vitae in Memmingen da – und oft auch für viele mehr, als der Name vermuten lässt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden