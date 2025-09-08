Mehrgenerationenhaus bleibt trotz Förderkürzung auf Erfolgskurs

Das Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen (MGH) ist weiter auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Vorantreiben wird diese Vorhaben weiterhin Barbara Knoll, die von den Mitgliedern des Mehrgenerationenvereins nun als Vorsitzende im Amt bestätigt wurde. Knoll zeigte auch auf, dass das MGH anstrengende finanzielle Zeiten überstehen musste. Geld von Bund und Stadt sei verspätet oder noch noch gar nicht eingetroffen.

