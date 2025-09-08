Icon Menü
Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen bleibt trotz Förderkürzung auf Erfolgskurs

Bad Wörishofen

Mehrgenerationenhaus bleibt trotz Förderkürzung auf Erfolgskurs

Unter der Leitung von Barbara Knoll werden neue Pläne geschmiedet, um den Austausch zwischen Jung und Alt weiterhin zu fördern und neue Räumlichkeiten zu finden.
Von Helmut Bader
    Dem Vorstand des Mehrgenerationenvereins, dem Träger des Mehrgenerationenhauses, Bad Wörishofen gehören unter anderem an (von links): Michaela Bahle-Schmid, Christiane Grimm, Angelina Bauer, Wolfgang Brückmann und Barbara Knoll.
    Dem Vorstand des Mehrgenerationenvereins, dem Träger des Mehrgenerationenhauses, Bad Wörishofen gehören unter anderem an (von links): Michaela Bahle-Schmid, Christiane Grimm, Angelina Bauer, Wolfgang Brückmann und Barbara Knoll. Foto: Helmut Bader

    Das Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen (MGH) ist weiter auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Vorantreiben wird diese Vorhaben weiterhin Barbara Knoll, die von den Mitgliedern des Mehrgenerationenvereins nun als Vorsitzende im Amt bestätigt wurde. Knoll zeigte auch auf, dass das MGH anstrengende finanzielle Zeiten überstehen musste. Geld von Bund und Stadt sei verspätet oder noch noch gar nicht eingetroffen.

