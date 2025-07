Eltern, die ihr Kind in Mindelheim in einer städtischen Kita betreuen lassen, müssen dafür zum neuen Kindergartenjahr ab September mehr bezahlen als bisher. Der Stadtrat hat der Gebührenerhöhung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis