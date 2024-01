Mein Jahr

Manfred Dörner ist der "Dino" des ESV Türkheim

Plus Er ist Rentner, trotzdem war 2023 ein arbeitsreiches Jahr für Manfred Dörner. Kein Wunder, hat er doch allein über 670 Arbeitsstunden für die Sanierung des Eisstadions geleistet.

Von Kathrin Elsner

Wohl kein Anderer engagiert sich schon so lange so intensiv für den ESV Türkheim wie Manfred "Dino" Dörner. Dass er im Jahr 2023 weitestgehend auf eigene Freizeitaktivitäten verzichtete, um über 670 Arbeitsstunden für die Komplettsanierung der Eisfläche samt Bande im Türkheimer Eisstadion zu leisten, war für ihn eine Herzensangelegenheit. "Dass die Sanierung so toll geklappt hat, war für mich das Schönste in diesem Jahr", sagt er.

Ob Abbruch- oder Betonbohrarbeiten, Isolierung legen, Sockel betonieren, Schalungen setzen oder massenweise Material mit dem Anhänger besorgen, der handwerklich begabte ehemalige Betriebsschlosser arbeitete 2023 wie kein Anderer bei der Sanierung des Sieben-Schwaben-Eisstadions mit. Seit Jahrzehnten setzt er sich in außergewöhnlichem Umfang für den ESVT ein. "Ich habe in dem Verein so eine schöne Zeit erlebt, deshalb war ich immer motiviert, mich hier zu engagieren", verrät der heute 67-Jährige. "Ich bin mit dem Verein groß geworden."

